“No esperábamos que la situación llegara a esto”, revela “el Moyo”

El referente de Comunicaciones confesó que las ausencias de Jorge Aparicio, Alejandro Galindo y Carlos Mejía, les afectan, pero no pueden poner excusas.

El capitán de Comunicaciones, José Manuel “el Moyo” Contreras, habló en el “Súper Deportivo”, de “Emisoras Unidas”, de cómo se siente, cómo ve la recta final del Torneo Apertura y cómo afecta la ausencia de sus compañeros, suspendidos por un caso de indisciplina.

Después de haber estado inactivo por más de un año y medio, por un tema de dopaje, Contreras se reincorporó al equipo en agosto y aunque reconoce que le ha costado llegar a un buen nivel, confiesa que las ganas de ser campeón están intactas.

¿Cómo está el equipo?

Trabajando bien, con ganas de volver a la actividad después no poder jugar el fin de semana, tenemos dos partidos en los que queremos sumar de a 3 para terminar lo mejor posible en la tabla.

¿Afecta estar sin jugar?

Sabíamos que sería un torneo atípico por la pandemia, pero como jugadores sí afecta porque uno trabaja en la semana para jugar sábado o domingo y lastimosamente no hemos podido. Estamos en etapa final y todos quisiéramos llegar de buena manera, pero por todas las situaciones es complicado, sin embargo trataremos de hacer lo mejor posible para poder lograr el objetivo, que es salir campeones

¿Pesa la ausencia de los jugadores sancionados?

Son importantes para el grupo, no esperábamos que la situación llegara hasta lo que llegó. Por las instancias en las que estamos, necesitábamos que todos estuvieran bien, pero pasó esto. Sin embargo este es un club grande y no podemos poner excusas, lo único que nos sirve en este momento es salir campeón, por la sequía de títulos. No es menospreciar a nadie, pero creo que sí son jugadores que nos hubieran aportado muchísimo en la instancia en que nos encontramos. Pero a la vez es una bonita oportunidad para los jóvenes y el resto del grupo de tener participación y hacer lo mejor posible para lograr ese objetivo.

¿Cómo has visto el torneo?

Todo iba muy bien, no habíamos tenido casos y eso era muy positivo. En lo personal ha sido muy bueno después de lo que me pasó de estar un año y medio fuera, volver a entrenar ha sido lo positivo, y en lo grupal, lastimosamente en estas últimas fechas se ha complicado un poco, pero creo que se debe a los tiempos en los que nos encontramos, que vienen fiestas y ha sido difícil mantener el control de estar en casa, esperamos que se pueda retomar y terminarlo de la mejor manera.

¿Cómo te has sentido?

Muy bien, sabía que iba a tener que ser paciente por el tema de la la suspensión, por tanta inactividad. Volví sin haber tenido una preparación adecuada para afrontar el torneo. Al principio costó un poco y ahora en los últimos juegos he sumado bastantes minutos, pero estoy bien y con el deseo de mejorar y aporta más de lo que he podido dar en los últimos juegos.

¿Cómo ves a Sanarate?

Será un partido difícil, a Sanarate le ha costado mucho pero no deja de ser un equipo que complica en condición de local, tiene jugadores desequilibrantes.

¿Tienes temor por los contagios?

No, el riesgo siempre lo vamos a correr en el día a día, en cualquier lugar, iremos tomando nuestras precauciones, aunque en la cancha es inevitable el contado. Esperamos hacer un buen partido y ojalá que no surja nada que impida que siga el desarrollo del torneo.

¿Cómo están tus compañeros que enfermaron con Covid-19?

Todos tenemos riesgo de ser contaminados, lastimosamente en esta ocasión le tocó a Sanarate, pero no por eso hay que discriminar, ni hacer sentir mal a nadie, todos estamos expuestos a ser positivos, los compañeros están bien, cada día se sienten mejor, esperamos que puedan cumplir el tema de la cuarentena de la mejor manera y ser reincorporados al grupo.

Tocará luchar por esos tres puntos…

No será fácil, pero tenemos un buen grupo, que somos capaces de terminar de la mejor manera y llegar con mucha fuerza a la parte final del torneo.

¿Te ilusiona volver a selección?

Uno siempre quiere jugar bien y aportar, mi deseo principal es salir campeón con Comunicaciones, poder tener una buena fase final y recuperar el nivel al máximo. El tema de selección siempre es gratificante, el técnico tiene la última palabra, queda seguir trabajando y el tiempo dirá lo que va a pasar.

