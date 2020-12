Los Lakers anuncian que LeBron James continuará hasta el 2023

James todavía tenía dos años más de contrato con la franquicia angelina, que nuevamente parte como favorita para el título de la NBA.

La figura de Los Angeles Lakers, LeBron James, continuará maravillando a todos sus seguidores en la ciudad californiana.

Los Lakers anunciaron este jueves que James firmó una extensión en su contrato, por dos temporadas más, y ahora concluirá en el 2023, cuando tenga 38 años.

En el comunicado de los Lakers, el manager Rob Pelinka también se refirió a la renovación de LeBron James, a quien reconoció como “un trascendente jugador de basquetbol y ser humano”.

“LeBron depositó su confianza en los Lakers en 2018, y ahora esta extensión del contrato allana el camino para que solidifique aún más su legado como un grande de todos los tiempos de los Lakers. No podríamos estar más honrados por este compromiso”, afirmó el ejecutivo.

December 3, 2020