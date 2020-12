NBA reporta 48 casos de Covid-19 a pocos días de iniciar la pretemporada

La liga señaló que las pruebas positivas son el resultado de 546 pruebas realizadas entre el 24 y el 30 de noviembre.

La NBA anunció este miércoles que 48 jugadores dieron positivo al coronavirus, un aumento dramático con respecto a las pruebas cero positivas reportadas durante la burbuja de cuarentena de la temporada pasada en Orlando, Florida.

La liga señaló que las pruebas positivas son el resultado de 546 pruebas realizadas entre el 24 y el 30 de noviembre, mientras la NBA se prepara para comenzar los partidos de pretemporada en nueve días.

Las pruebas de cero positivo fueron desde el comienzo de la burbuja de cuarentena de la temporada pasada hasta el final de la campaña a mediados de octubre.

Un equipo, los Golden State Warriors, ya retrasó un día el comienzo de sus entrenamientos individuales esta semana debido a que algunos jugadores dieron positivo.

Esta fue la ronda inicial de pruebas para los jugadores que regresaron a sus equipos antes del inicio de los entrenamientos individuales este martes.

La NBA dice que probará a todos sus jugadores diariamente durante la temporada.

La tasa de infección también es más alta que la de los 46 jugadores que dieron positivo por covid-19 en las semanas previas al inicio de la temporada interrumpida por la pandemia.

Los nuevos resultados muestran que la liga tiene una tasa de positividad del 8,8%, que es alta.

