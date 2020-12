Los angelinos, actuales campeones de la NBA, han hecho oficial la renovación de Davis.

El pívot Anthony Davis dejará de ser agente libre y firmará un nuevo contrato con Los Angeles Lakers.

De acuerdo a lo informado por medios estadounidenses, Davis permanecería ligado a los actuales campeones de la NBA hasta 2025 y a cambio recibirá 190 millones do dólares.

Davis fue uno de los jugadores más importantes en las pasadas finales, donde los angelinos vencieron 4-2 al Heat de Miami.

OFFICIAL: AD is staying in Purple and Gold 💜💛 pic.twitter.com/jHqsBEwlk5

— Los Angeles Lakers (@Lakers) December 4, 2020