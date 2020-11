El club de oriente anunció este miércoles que la mayor parte de su plantel se ha contagiado con COVID-19, por lo que peligra su participación en próxima fecha.

Con mucha preocupación, el club Sanarate confirmó este miércoles el mayor número de contagios en un equipo de la Liga Nacional, cuando se aproxima la jornada 14 del Torneo Apertura.

La dirigencia informó que este martes y miércoles se llevaron a cabo pruebas de hisopados a todo el plantel de jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo. Esto, porque varios de los integrantes del club presentaban síntomas por coronavirus.

Y es que ya son varios los clubes que han registrado casos positivos, por lo que la semana pasada, la Coprecovid, dirigida por epidemiólogo, Edwin Asturias, le dijo a la Liga que “debe esforzar y vigilar el protocolo Covid-19 en los clubes deportivos”.

17 contagios en Sanarate

“Damos a conocer que en total presentamos 17 casos positivos. Como club extendemos todo nuestro apoyo en esta difícil situación a los integrantes de nuestro club, quienes ya están guardando la respectiva cuarentena”, explicó el club en un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales.

Hasta el momento, no ha dicho si competirá o no en la jornada 14 que se jugará el fin de semana, aunque es probable que no lo haga, pues buena parte de su plantel se ha visto afectado.

Sanarate se enfrentaría a Santa Lucía Cotzumalguapa este sábado a las 15:10 horas.

Municipal, el más afectado

Antes de la confirmación de Sanarate, el club más golpeado por los contagios en la Liga Nacional era Municipal.

Los primeros casos que se reportaron fueron los de Manuel López y Erick Castro, después se anunció el contagio de José Martínez y Héctor Moreira, así como el de uno de sus utileros.

Luego se confirmó el positivo de Kenderson Navarro, que causo polémica por haber sido incluido en el partido contra Cobán Imperial, por la sexta jornada, cuando aún estaba en periodo de contagio.

Semanas después se anunciaron los casos de Luis Rosas, Moreira por segunda ocasión y Edwin Ortiz, todos sometidos a pruebas de la organización de la Liga de Concacaf, en Costa Rica, a donde viajaron para enfrentarse al Saprissa, ante el que fueron eliminados.

Pero en la Liga, también han reportado casos positivos Cobán Imperial, Comunicaciones, Xelajú, Achuapa y Guastatoya.

