VIDEO. “Dos veces nos cag…”, el reproche de Messi al árbitro

El astro argentino explotó contra el juez central del partido ante Paraguay, que le anuló un gol por instrucciones del VAR.

La actuación del árbitro brasileño Raphael Claus en el partido entre Argentina y Paraguay, fue fuertemente criticada por la afición albiceleste, pero Messi no se quedó callado, mira cómo le reprochó.

Como pésimo, calificó la prensa argentina el arbitraje de Claus, en el empate 1-1 por la tercera jornada de la clasificatoria sudamericana, juego tuvo un punto álgido cuando el central anuló un golazo de Messi para el 2-1, por instrucciones del VAR.

Antes, Leo ya había tenido un encontronazo con el árbitro, quien no le marcó una falta a los 14 minutos de juego, además, le reclamó a Claus por el penalti de Lucas Martínez a Miguel Almirón. Messi ya lo traía “entre ceja y ceja”.

Pero la “gota que rebalsó el vaso” para Leo, fue luego el 2-1 anulado, que también provocó el enojo el técnico Lionel Scaloni.

El reclamo de Messi

Fue cerca del medio tiempo cuando Claus fue a consultar el monitor, convocado por el equipo del VAR y anuló la anotación.

gol anulado a #Messi por falta en el inicio de la jugada#VamosArgentina pic.twitter.com/n7hvhGeGy1 — Boca Jrs. Gol (@BocaJrsGol) November 13, 2020

Messi explotó cuando Claus, del gol pasaba a cobrar falta de Nico González a Ángel Romero 27 segundos antes.

“Ya nos caga… dos veces”, le dijo Messi a Claus, haciendo el dos con los dedos. Y repitió: “Dos veces nos caga..”, y al final lo encaró.

Bien anulado sí está el gol a Messi, pero estando el línea a dos metros de la jugada y teniéndola de frente, ¿por qué permiten la falta y anulan el gol "mil años después", dejando que el VAR haga todo su trabajo? pic.twitter.com/kynJUN5bQh — Nimrod Cambar (@ElOtroDiezHn) November 13, 2020

Scaloni muestra su malestar

La Albiceleste venía de dar sus dos primeros pasos con sendos triunfos ante Ecuador (1-0) y Bolivia (2-1), pero le tocaba una prueba de fuego y vaya que lo fue.

“Ellos consiguieron la ventaja en el penalti y, a partir de ahí, creo que fue todo nuestro”, analizó el entrenador Lionel Scaloni.

“Nos quedamos con un jugador menos por varios días o meses (Exequiel Palacios atendido de urgencia por un golpe de Ángel Romero en la zona lumbar). El VAR no revisa nada”, dijo sobre la jugada que sólo mereció cobrar la infracción.

Scaloni dijo que en el gol anulado a Lionel Messi “un foul (en jugada previa de Nicolás González a Romero), cuánto más lo repetís, más te parece foul, pero no se tiene en cuenta la dinámica y el contacto del fútbol de hoy”.

“Ahora vean el tiempo que pasa después. No hay jugada directa. La pelota va hacia el lado derecho. Vuelve al lado izquierdo. No sé cuántos pases hubo (pasaron casi 30 segundos). Así el fútbol no le gusta a nadie, sinceramente”, afirmó el seleccionador.

