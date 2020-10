Liga Concacaf tendrá nuevo formato para completar las rondas finales

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) anunció el jueves, 29 de octubre, que contará con un nuevo formato para las rondas finales de la Liga Concacaf Scotiabank (SCL) 2020.

Se anunció la introducción de cuartos de final, semifinales y la gran final a un solo partido.

La edición de este año, atípica derivado de la emergencia por la pandemia Covid-19, se reanudó la semana pasada con partidos de ronda preliminar en la que participaron clubes de centroamericanos y de Canadá.

Tal fue el caso de Comunicaciones y Antigua GFC.

De acuerdo con la información vertida por la organización en su sitio web oficial, la ronda preliminar y los octavos de final de la SCL 2020 ya estaan programados a jugarse a un solo partido.

No obstante, la decisión de extender el mismo formato para las rondas finales de la competencia ha sido aprobada por el Consejo de Concacaf y “tiene como objetivo reducir la carga administrativa y de viaje a los clubes participantes en estos tiempos difíciles”.

