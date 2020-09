“Estoy decidido por Guatemala”, le dijo “Chucho” López a un medio mexicano

El mediocampista del América de México, Antonio de Jesús “Chucho” López, que vestirá por primera vez la camiseta de la selección nacional, se ha convertido en todo una sensación, no solo en Guatemala, sino también en México.

Además, el futbolista mexicano con ascendencia guatemalteca, ha sobresalido por sus frases, en las que resalta el orgullo que le da vestir la azul y blanco.

Y este jueves, un día después de haber sido incluido en la convocatoria de Amarini Villatoro para el amistoso del 30 de septiembre contra México, López dio una entrevista en la que dejó claro cuál es su meta.

“Yo ya me decidí por Guatemala, con México solamente fui a entrenar una vez con la Sub-23 y estoy decidido a jugar con Guatemala y no hay vuelta atrás”, le dijo “Chucho” a Azteca Deportes, de México.

“Se me presentó la oportunidad con Guatemala, no hay tiempo que perder, yo quiero jugar un Mundial, esa es mi meta”, puntualizó.

El mediocampista, de 23 años, se ha formado en el América desde pequeño y ahora en la Primera División acumula 905 minutos.

Según ha explicado en ocasiones anteriores, su abuelo materno es nacido en Guatemala y por eso decidió vestir la azul y blanco.

“Siento que la carrera de un futbolista es muy corta y la verdad no hay tiempo que perder, siento que tengo todo que ganar en Guatemala”, explicó.

“Con la oportunidad que me están dando, yo me voy a entregar al máximo, voy a dar lo mejor de mí, son oportunidades que tengo y que quizá no se dan dos veces en la vida, hay que aprovechar”, le dijo López a Azteca Deportes.