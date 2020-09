Egan Bernal decide concluir su participación en el Tour de Francia 2020

La posibilidad de revalidar el título conseguido el año pasado no será posible para el ciclista Egan Bernal, quien ha abandonado la carrera a cuatro días de la llegada del pelotón a la capital francesa.

Bernal estaba muy lejos del liderato de la clasificación general, donde se encuentra el esloveno Primoz Roglic, por lo que el colombiano decidió ponerle fin a su participación.

“Obviamente, no era la manera como quería acabar mi Tour de Francia, pero creo que es la decisión correcta para mí en estas circunstancias”, explicó.

“Tengo el mayor de los respetos por esta carrera y ya estoy deseando volver en los próximos años”, añadió Bernal, cuya preparación para el Tour se vio perjudicada por unos dolores de espalda que ya le hicieron abandonar en agosto el Critérium del Dauphiné.

“He tenido dolor en todas las etapas, pero no puedo echarle la culpa a eso. Hoy fue más el dolor de piernas que el dolor de espaldas”, admitió el domingo tras dejarse más de siete minutos con respecto a los favoritos al podio.

“Creemos que lo más sabio para él es dejar la carrera”, estimó por su parte el patrón del Ineos, el británico Dave Brailsford.

“Egan es un verdadero ganador que ama competir, pero también es un ciclista joven, con muchos Tours aún por delante”, añadió Brailsford.

Egan Bernal has withdrawn from the Tour de France ahead of stage 17.

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) September 16, 2020