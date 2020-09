VIDEO. ¡Enorme “Superman” López! Conquista la etapa reina

“El Tour es el Tour y ésta es mi victoria más importante”, destacó el ciclista colombiano Miguel Ángel “Superman” López (Astana) tras imponerse en solitario en la etapa 17 de la Grande Boucle, considerada por muchos como la etapa reina. El esloveno Primoz Roglic sigue de líder.

En la meta, López, de 26 años, aventajó a Roglic en 15 segundos y en 30 al también esloveno Tadej Pogacar, segundo en la clasificación general, en la que “Superman” se coloca ahora tercero.

Con un final durísimo, de cinco kilómetros a más del 10% de desnivel medio y rampas de hasta el 20%, el grupo en el que viajaban todos los favoritos cazó al ecuatoriano Richard Carapaz, último superviviente de la escapada del día, a falta de poco más de tres kilómetros para la meta, situada a 2.304 metros de altitud.

🏆🇨🇴 @SupermanlopezN wins the #TDF2020 queen stage! 👑

🎬 Tune in for the 1' highlights of stage 17.#TDFunited pic.twitter.com/LVpF8YDevd

— Tour de France™ (@LeTour) September 16, 2020