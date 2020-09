VIDEO. Primoz Roglic gana la cuarta etapa del Tour de Francia

El esloveno Primoz Roglic (Jumbo) ganó este martes la cuarta etapa del Tour de Francia, 160,5 kilómetros entre Sisteron y la estación de esquí de Orcières-Merlette, en una jornada en la que el francés Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) salvó el maillot amarillo.

Roglic se impuso al esprint en la primera llegada en alto de la presente edición del Tour.

Demostración de fuerza de uno de los grandes favoritos a lograr la corona que defiende Egan Bernal. A 1.825 metros Roglic aventajó a otro prodigio esloveno, el debutante Tadej Pogacar, y al francés Guillaume Martin. Fue su tercer triunfo de etapa en el Tour.

El vencedor de la última Vuelta a España concluyó el trabajo de su equipo en los últimos kilómetros, con el belga Wout Van Aert y el estadounidense Sepp Kuss tirando del pelotón importante.

La escapada del día se formó desde la salida en Sisteron, reuniendo a seis corredores (Neilands, Politt, Vuillermoz, Burgaudeau, Benoot y Pacher), cuya ventaja no pasó de tres minutos durante la mayor parte de la jornada.

La formación Deceuninck del líder Alaphilippe, quinto en meta, controló la diferencia mandando en la cabeza del pelotón.

