“¡La tercera es la vencida!”, Hirschi se impone en la etapa 12

El suizo Marc Hirschi (Sunweb) que ya había intentado ganar en dos ocasiones en la actual edición del Tour de Francia, se lanzó en el descenso y se impuso este jueves en la etapa 12 etapa, tras recorrer los 218 kilómetros entre Chauvigny y Sarran. Primoz Roglic sigue de lídera en la clasificación general.

El joven ciclista suizo, de 22 años y campeón del mundo sub-23 en 2018, se escapó del pelotón en el Puy au May, el último ascenso del día, y tras coronar el puerto con un puñado de segundos mantuvo la ventaja en los 25 km que restaban para la meta.

Hirschi aventajó en 47 segundos al francés Pierre Rolland (B&B Hotels) y en 52 a su compañero en el Sunweb, el danés Soren Kragh Andersen, que encabezó un primer grupo de escapados formado por nueve corredores.

“No pensaba que podría hacerlo porque era difícil, pero lo di todo. Es mi primera victoria como profesional y es en un Tour”, se felicitó el vencedor del día, que admitió que la etapa en Laruns “me dio más confianza” para atacar en la montaña.

La última victoria de un suizo en el Tour databa de 2012, cuando Fabian Cancellara ganó la ‘crono’ inicial en Lieja (Bélgica).

