VIDEO. Milimérico triunfo de Sam Bennett en la décima etapa del Tour de Francia

El campeón irlandés Sam Bennett (Deceuninck) ganó este martes la décima etapa del Tour de Francia, un esprint masivo en la Isla de Ré, en una jornada en la que el esloveno Primoz Roglic (Jumbo) conservó el maillot amarillo de líder.

Bennett, al borde de las lágrimas al entrar en meta, superó en la meta al australiano Caleb Ewan y al eslovaco Peter Sagan, en Saint-Martin-de-Ré, tras una etapa llana en la que se corrió con muchos nervios, con varias caídas, entre la Isla de Oléron y la Isla de Ré.

La etapa vino marcada por el positivo al covid-19 del director del Tour, Christian Prudhomme, que debe dejar la carrera durante una semana. Le sustituirá François Lemarchand.

🎬 Relive the final kilometre of today's stage and 🇮🇪 Irishman @Sammmy_Be 's sprint win!

La organización añadió que todos los ciclistas han dado negativo en los controles y pueden continuar la carrera.

Tras recibir la buena noticia de los negativos en los test hechos el lunes en la jornada de descanso, la calma dio paso a los nervios en una soleada jornada entre las dos grandes islas de la Charente-Maritime, accesibles por un puente.

El francés Guillaume Martin, una de las revelaciones de la carrera y tercer clasificado de la general, se vio involucrado en una de las caídas, a 64 kilómetros de la meta, así como el esloveno Tadej Pogacar, otro de los nombres de moda en esta edición.

🎙 🇮🇪 @Sammmy_Be

An emotional Sam Bennett after a maiden Tour stage win, see the full first interview below ⬇️

"C'est un rêve qui devient réalité… Je veux remercier tout ceux qui m’ont permis d’y arriver"#TDF2020 pic.twitter.com/LQE23a7HbK

