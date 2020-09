La selección de Gales se enfrentará a su similar de Finlandia este jueves en la actividad del grupo H de la Liga de Naciones.

Su jugador más importante, Gareth Bale, es uno de los futbolistas que fue tomado en cuenta en la convocatoria realizada por el entrenador Ryan Giggs.

Ello a pesar de la poca actividad que Bale tuvo con el Real Madrid después del confinamiento. Solamente vio actividad en 48 minutos de 12 encuentros, algo que habla por sí solo.

All set for tomorrow 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 #TogetherStronger pic.twitter.com/2x5xDhgdBK

El jugador de 31 años estuvo cerca de fichar por el club chino Jiangsu Sunin en 2019.

“Intenté dejar el club el año pasado, pero bloquearon todo en el último momento”, se quejó el jugador a Sky Sports.

“Era un proyecto que me motivaba pero que no se concretó”, añadió, revelando que había “tenido otras ocasiones donde hemos intentado partir, pero el club no lo autorizó”.

“Todo está en las manos del club. Ponen las cosas muy difíciles, honestamente”, completó.

🙏 Possible Premier League return

🇪🇸 Real Madrid 'in control' of future

❌ Failed move last summer

Gareth Bale speaks exclusively to Sky Sports News about his future at Real Madrid – watch more on the Transfer Show now on Sky Sports News 👇 pic.twitter.com/YP4y2s08bq

