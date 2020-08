Todo parece indicar que las semanas y los días del argentino Lionel Messi en Barcelona están contados.

La noticia de su posible marcha del club azulgrana han conmocionado al futbol mundial, pues se trata del mejor jugador del mundo y que estaría dejando un vacío muy grande.

En la ciudad condal hay mucho malestar y pesar ante dicha noticia. Los aficionados culés han salido a las calles para pedir la dimisión de Josep Maria Bartomeu y la permanencia de su ídolo.

Decisión tomada y que nada cambiaría

Este miércoles, el diario Sport ha informado que la decisión de Messi es irreversible y que nada lo haría cambiar de opinión.

Tampoco una hipotética dimisión de Bartomeu de la presidencia. No es producto de la humillación frente al Bayern Münich, tampoco de los choques constantes con Bartomeu, si no de algo que ha meditado y que no tiene vuelta atrás.

De acuerdo a Sport, Messi confía en poder hacer valer la cláusula liberatoria, que según el contrato expiraba el pasado 10 de junio.

Sus abogados se basan en que la cláusula que especificaba el 10 de junio por tratarse de 10 días después de que concluyo la temporada.

Al concluir el 23 de agosto con la final de la Champions League por causa de fuerza mayor (la pandemia del coronavirus) consideran que todavía está vigente.

El City sería su nuevo destino