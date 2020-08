“Estalla la bomba” en el Barcelona, Luis Suarez buscaría seguir en el club

Envuelto en una gran polémica porque la dirigencia ya no lo quiere dentro del Barcelona, el abogado de Luis Suárez ya puso sus términos, asegura un reconocido medio español.

Desde la debacle ante el Bayern de Munich (8-2) en la Champions League, el ambiente cada día es más candente a lo interno del Barça, y no es para menos, pues con la llegada del nuevo técnico muchas cosas cambiarán.

Y uno de los temas que se mantiene en ebullición, es el de Luis Suárez, pues fuentes allegadas al club aseguran que Ronald Koeman le llamó para decirle que no lo quería dentro del equipo para la próxima temporada.

El mensaje de Luis Suárez

Además de “el Pistolero”, otros nombres que entran en la lista negra de Koeman son el chileno Arturo Vidal, el croata Ivan Rakitic y el francés Samuel Umtiti.

Sin embargo, han surgido nuevas revelaciones en las últimas horas, que giran en torno al amigo íntimo de Lionel Messi, Suárez.

“Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club, estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo”, dijo Suárez, días atrás.

El tema es económico

Según el programa “El Chiringuito”, Luis Suárez se aferrará a lo firmado para cumplir el año de contrato que aún le queda (con opción de uno más) con el Barça.

🚨EXCLUSIVA de @jotajordi13🚨 📌"A Luis SUÁREZ le han SENTADO MUY MAL las formas del club". 📌"NO es una decisión DEPORTIVA, es una decisión INSTITUCIONAL".#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/IjE7cGKqt2 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2020

Esto, porque el uruguayo no resignará los 17 millones euros netos que le corresponden recibir por la temporada pendiente.

“Si ahora me tengo que jugar mi dinero, digo que Luis Suárez no se va del Barcelona. Más que nada porque él y su abogado, que han estado hoy bastante tiempo hablando con el Barça, ya le han dicho que no se van. Luis tiene más de un año de contrato y yo no lo sabía. Te juro, me acabo de enterar ahora”, expresó uno de los panelistas del programa español.

“Creo que he preguntado 17 veces que me confirmaran la cantidad y me han dicho que Luis Suárez tiene contrato por 17 millones netos con el Barça, ni Gareth Bale (Real Madrid) cobra es”, dijo el periodista.

Además, aseguraron que el abogado del uruguayo ya le ha hecho saber el tema financiero al club catalán.