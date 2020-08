VIDEO. Arthur Melo se despide del Barcelona con conmovedoras palabras

Barcelona y Juventus oficializaron el pasado 29 de junio el cambio en su mediocampo: el joven brasileño Arthur Melo irá hacia Italia, mientras que el veterano bosnio Miralem Pjanic y 12 millones de euros de superávit viajarán a la ciudad catalana.

Los dos traspasos fueron anunciados con pocos minutos de diferencia por el FC Barcelona, que consiguió 72 millones de euros (unos 81 millones de dólares) más diez variables por el traspaso del brasileño y pagaron 60 millones y cinco variables por la incorporación del bosnio.

A nivel futbolístico, la operación resultó controvertida en el entorno mediático azulgrana por el hecho de perder a una joven promesa de 23 años a cambio de un futbolista de 30 años para una plantilla ya envejecida con sus principales figuras como Messi, Luis Suárez o Piqué superando la treintena.

Último partido de @laliga en el Camp Nou. ¡A por una victoria para agradecer el apoyo de los culés! 🔵🔴 pic.twitter.com/S36RPACRAW — Arthur Melo (@arthurhromelo) July 15, 2020

Un emotivo adiós de Barcelona

A través de redes sociales el mediocampista brasileño compartió un video donde se despide de la ciudad de Barcelona.

El brasileño partirá a Italia para incorporarse a los entrenos de la Juventus, que ahora, tendrán al mando al experimentado Andrea Pirlo, quién tendrá su primera experiencia como director técnico.

“Despedirse siempre es difícil, pero aún más dejando atrás un lugar que ya es mi casa. Una ciudad increíble que se queda para siempre en mi corazón; donde todos me recibieron como un catalán más. He descubierto una nueva cultura y me ayudaron a crecer como jugador y, sobre todo, como persona. Me despido de un grupo de futbolistas impresionantes”

“Me siento muy afortunado de haber jugado con ellos, pero sobre todo agradecido por su apoyo como amigos. Personas con un corazón enorme. Y de una afición que me conquistó desde el primer día. Me lleno de orgullo de ser culé, defender uno de los escudos más importantes del mundo. Me demostró un cariño y respeto que nunca lo olvidaré. Hoy me toca decir adiós, pero me llevo un pedazo de todo lo que he vivido para siempre en mi corazón. Gracias por todo, Barcelona”, finalizó el mensaje.

Ringrazio per il grande interesse da parte della @juventusfc per l'integrazione alla società. Sò di andare ad appartenere ad un grande club; ci aspettano molte sfide da superare insieme ai bianconeri. pic.twitter.com/SN6ud64xie — Arthur Melo (@arthurhromelo) June 29, 2020

El talentoso mediocampista brasileño ahora compartirá vestuario con el portugués Cristiano Ronaldo, futbolista que aún se encuentra de vacaciones, la Juventus inició con su pretemporada este lunes.