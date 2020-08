Tras ganar la Champions, Coutinho habló de su futuro en el Barcelona

Philippe Coutinho se proclamó campeón de la Champions League con el Bayern Munich, que conquistó su sexta “Orejona” tras imponerse al PSG por la mínima (1-0). El brasileño disputó los últimos 20 minutos del encuentro.

El jugador de 27 años, que deberá volver al Barcelona tras concluir su periodo de préstamo con el conjunto bávaro, se convirtió así en el primer futbolista del Barcelona que conquista el título de la máxima competición europea jugando en calidad de cedido en otro club.

“Ahora tengo que volver (a Barcelona) y tengo ganas de trabajar duro para hacer un gran año, ya veremos qué pasa”, dijo el volante brasileño tras el encuentro.

Aunque esta vez no pudo contribuir al marcador, Coutinho culminó su etapa como jugador del Bayern Munich con un saldo de 11 goles y nueve asistencias en 38 partidos; tres de sus dianas llegaron en Champions League, incluido un doblete en la goleada ante Barcelona en los cuartos de final (8-2).

“Lo hemos merecido. Una final se define en los detalles y al final salimos campeones. Para mí es un sentimiento muy especial que no se expresa con palabras”, expresó el jugador en declaraciones ante los medios de comunicación presentes en el Estadio Da Luz.

Ahora, el brasileño queda a la espera de lo que diga el nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, que puede llamarlo en las próximas horas.

😘🥇

Which Bayern player are you happiest for?#UCLfinal pic.twitter.com/n1BWD5hQ7o

— #UCLfinal (@ChampionsLeague) August 23, 2020