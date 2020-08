VIDEO. ¿El Bayern Munich se burla del Barcelona con “besos” de Coutinho?

El Barcelona sufrió una debacle histórica al caer por 8-2 ante el Bayern Munich, en los cuartos de final de la Bayern Munich y Bayern Munich redondeó la humillación.

Y es que el fichaje más caro de la historia del Barça, cedido al Bayern, anotó los últimos dos goles del club alemán, cerrando el marcador de la goleada más abultada que ha recibido el equipo azulgrana desde 1946.

Ahora, el Munich espera al ganador del duelo entre el Manchester City y el Lyon, que cierran los cuartos de final este sábado. En la otra semifinal se medirán el Leipzig y el PSG.

Los besos de Coutinho

Minutos después del final del partido, que le hizo mucha gracia al Bayern, las cuentas oficiales de este club se burlaron cruelmente del Barcelona.

Compartieron un gif en el que Coutinho lanza besos, como dedicados a los azulgranas.

“¡Ocho!”, escribió la cuenta del Bayern en Twitter, adjuntando un emoji de burla y la grabación del brasileño, publicación que generó gran reacción entre los usuarios.

Algunos rememoraron las últimas palabras de Arturo Vidal, que dijo un día antes que “el Bayern jugará contra el mejor equipo del mundo: El Barça”.

Reacciones azulgranas

Tras el final del partido, el primer jugador del Barça en pronunciarse fue Gerard Piqué.

“Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez” que el Barcelona queda eliminado tras una noche para olvidar, declaró.

GOOOOOOOOOOOOOOOL PHILIPPE COUTINHO 7-2!!!!!!!

Burla monumental del Bayern de Munich al Barcelona. Gol del jugador que pertenece aún a los blaugranas

Aplanadora alemana

“A reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo del entrenador, de los jugadores, no quiero señalar a nadie. El club necesita cambios estructurales, de todo tipo”, afirmó.

“Nadie es imprescindible. Soy el primero que se ofrece, si tiene que venir sangre nueva y cambiar la dinámica, soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Tenemos que reflexionar y decidir qué es lo mejor para el Barça”, señaló Piqué.

¡DOBLETE DE COUTINHO! 🔥 Apaguen todo llegó el octavo gol del Bayern.

Mientras que el entrenador, Quique Setién, dijo: “Es una derrota muy dolorosa, son muchos goles, el equipo se ha visto desbordado en ocasiones”.