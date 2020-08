Gerard Piqué se salva y no está en la “lista negra” de Ronald Komeman

El ambiente sigue “caliente” a lo interno del Barcelona, y ante la posible salida de algunos veteranos, un reconocido medio asegura que Piqué “se ha salvado”.

En medio de los fuertes rumores de una eventual salida de Messi, del Barcelona, la prensa ha comenzado a decir que Ronald Koemen tiene una “lista negra” de los jugadores que podrían abandonar el club.

Piqué continuará con el Barcelona

Según la cadena “SER”, el defensor azul grana, Gerard Piqué, está fuera de peligro y seguirá en el equipo como parte del nuevo proyecto del técnico holandés.

Sin embargo, el medio dice que no corren con la misma suerte jugadores como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Los tres continuarían en lista de salida del Barcelona, lo que se resolvería en los próximos días, pues el equipo comenzará con sus entrenamientos el 31 de agosto.

Había ofrecido irse

Cabe recordar que después de la humillante eliminación a manos del Bayern Munich, tras el 8-2, Piqué fue el primer jugador que se pronunció.

Incluso, fue uno de los primeros en ofrecerse a dejar el club para ayudar a una posible renovación del equipo.

“Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez”, dijo.

“Nadie es imprescindible. Soy el primero que se ofrece, si tiene que venir sangre nueva y cambiar la dinámica, soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Tenemos que reflexionar y decidir qué es lo mejor para el Barça”, dijo entonces.

¿Buscan al reemplazo de Messi?

Y por si Messi decide irse del Barcelona, el club ya busca su reemplazo, así lo dejó ver el medio “Tuttosport” de Barcelona.

Según dicho medio, Paulo Dybala es el candidato más fuerte a ocupar el puesto de “la Pulga”, que ya le dijo a Koemen que se ve más fuera que dentro del Barcelona.

Habrá que esperar para saber qué pasará con el argentino, y si igual que Cristiano Ronaldo, estará dispuesto a dejar la Liga española.