VIDEO. “Vergüenza, hemos tocado fondo”, las duras palabras de Piqué

Gerard Piqué dio duras declaraciones tras la humillación histórica que sufrió el Barcelona a manos del Bayern Munich al perder 8-2 en los cuartos de final de la Champions League.

El defensa no solo admitió la “vergüenza”, sino que pidió “cambios” en el club, ofreciéndose incluso a irse si eso puede ayudar a la renovación del plantel.

Esto, ante la inminente salida de Quique Setién del banquillo azulgrana, detrás de quién podrían irse varios jugadores.

Las palabras de Piqué

“Un partido horrible, una sensación nefasta. Vergüenza es la palabra. No se puede competir así, no se puede ir por Europa así. No es la primera, ni la segunda, ni la tercera vez” que el Barcelona queda eliminado tras una noche para olvidar, declaró Piqué al final del partido.

Con 33 años y desde hace doce años en el plantel, Piqué ha vivido la era más dorada de la historia del club, con tres títulos en la Liga de Campeones, entre otros éxitos.

“A reflexionar todos. El club necesita cambios y no hablo del entrenador, de los jugadores, no quiero señalar a nadie. El club necesita cambios estructurales, de todo tipo”, afirmó.

“Nadie es imprescindible. Soy el primero que se ofrece, si tiene que venir sangre nueva y cambiar la dinámica, soy el primero en irme. Hemos tocado fondo. Tenemos que reflexionar y decidir qué es lo mejor para el Barça”, señaló.

Duro pique pic.twitter.com/5yZo896WhT — Johan Rojas CARP (@tattoRiver) August 14, 2020

El Barcelona llegaba al desenlace de la Liga de Campeones tras otra desilusión, la de perder el título en la Liga española en beneficio de su eterno rival, el Real Madrid.

Setién también se pronuncia

Por su lado, el técnico Quique Setién también dijo que “es una derrota muy dolorosa, son muchos goles, el equipo se ha visto desbordado en ocasiones. Empezamos bastante bien pero la contundencia de este equipo nos ha superado”.

En un duelo entre favoritos, al gigante alemán le bastó media hora para descubrir todas las carencias defensivas del Barcelona, que sufrió su peor derrota histórica en la Copa de Europa.

Setién habló minutos después que Gerard Piqué, que calificó de “vergüenza” lo sucedido y pidió “cambios estructurales” en el club.

👏 RESPECT 👏 ¡De escándalo! Coutinho pone el octavo contra el Barcelona Y el brasileño no festeja #ChampionsxFOX pic.twitter.com/iaLUZi7CdQ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 14, 2020

“Llevo unos seis u ocho meses aquí. Cuando Piqué hace una reflexión así, algo tendrá de cierto. Ahora hay una frustración enorme. Solo queda sacar conclusiones y tomar decisiones pensando en el futuro. Esto hace mucho daño y algo habrá que cambiar”, dijo el entrenador que sustituyó a Ernesto Valverde en el banquillo en enero.

*Información de AFP