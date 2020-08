VIDEO. Hamilton triunfa en España y aumenta su ventaja en la clasificación general

Este domingo se corrió el Gran Premio de España de la Fórmula Uno, carrera que fue ganada por el británico Lewis Hamilton.

Después de fallar el pasado fin de semana, Hamilton ganó este sábado la pole position y salió primero, lo que le facilitó su labor a lo largo del recorrido.

Hamilton finalizó por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull) y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), segundo y tercero, respectivamente.

A masterclass from @LewisHamilton as he takes his fourth win of 2020 to extend his lead at the top of the driver standings!#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/EpRRBgPE2n

— Formula 1 (@F1) August 16, 2020