Lewis Hamilton logra una nueva pole position en su carrera

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) se hizo este sábado con la ‘pole position’ del Gran Premio de España de Fórmula 1, su cuarta en las seis carreras de esta temporada, por delante de su compañero de equipo, el finlandés Valtteri Bottas.

La segunda línea estará ocupada por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y por el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez (Racing Point), de regreso tras dos carreras ausente al dar positivo al nuevo coronavirus.

La salida de la carrera tendrá lugar el domingo a las 15h10 locales (hora de España) en el circuito de Montmeló, cerca de Barcelona, con temperaturas cercanas a los 30 grados centígrados en el aire y a los 50 grados en la pista.

El canadiense Lance Stroll (Racing Point), el tailandés Alexander Albon (Red Bull), el español Carlos Sainz Jr (McLaren), su compañero británico Lando Norris, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el francés Pierre Gasly (AlphaTauri) completan el top 10 de la calificación.

HAMILTON: "I couldn’t go quicker on my second lap. The first one was decent which did the job thankfully"#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/9xcNy5q02n

— Formula 1 (@F1) August 15, 2020