Kevin De Bruyne, elegido mejor jugador de la temporada en la Liga Premier

La temporada del futbol inglés terminó hace varias semanas y dejó al Liverpool como el monarca.

Los redes ganaron su primer título después de 30 años, algo que celebraron a lo grande en el regreso del futbol después de varios meses sin actividad debido a la pandemia del coronavirus.

Y ya como es costumbre, después de finalizada una campaña, se habla de los mejores futbolistas y lo que vendrá para la siguiente temporada.

La Premier League eligió este domingo al volante belga del Manchester City Kevin de Bruyne como mejor jugador de la temporada 2019/2020.

Autor de 20 asistencias, igualando el récord de Thierry Henry (2002/2003), y de 13 goles, De Bruyne fue el jugador más decisivo del campeonato inglés esta campaña.

Merced a los votos de los internautas, de los capitanes de los equipos de la Premier League y de un grupo de especialistas, ‘KDB’ quedó por delante de un trío de futbolistas del Liverpool, a la sazón campeón de la Premier: Trent Alexander-Arnold, Jordan Henderson y Sadio Mané.

Introducing your 2019/20 @EASPORTSFIFA Player of the Season…

✨ 𝙆𝙚𝙫𝙞𝙣 𝘿𝙚 𝘽𝙧𝙪𝙮𝙣𝙚 ✨#PLAwards pic.twitter.com/I2EJPUPLz8

— Premier League (@premierleague) August 16, 2020