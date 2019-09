¡Más sal a la herida! Jürgen Klopp recordó el gol de Origi al Barcelona en semifinales de Champions

El técnico alemán del Liverpool, Jürgen Klopp se hizo acreedor del premio The Best a mejor director técnico la temporada pasada.

Klopp le ganó la partida a Mauricio Pochettino y al español Pep Guardiola, quien no asistió a la gala en Milán.

La sensacional temporada de Klopp le valió para ganar el galardón después de muchos intentos fallidos.

El carismático técnico alemán estuvo cerca de ganar la Premier League, sin embargo el Manchester City de Guardiola logró hacer una histórica remontada de puntos y logró su segundo título consecutivo.

Jürgen Klopp confesó que no pudo vivir el gol de Origi al Barcelona en semifinales como el hubiese querido.

Y es que el técnico alemán no pudo ver el gol debido a que preparaba un cambio y al darse la vuelta el balón ya había ingresado al arco.

"Vi a Shaquiri cogerlo pero luego me puse de espaldas para preparar el cambio. Estaba hablando con mi asistente y… ya sabe, se me pone la piel de gallina cada vez que lo pienso”, confesó Klopp a los medios de FIFA.

“Tal vez sea una buena metáfora de la vida de un entrenador de fútbol, no lo sé. No vi el momento de genio puro que tuvo Alexander-Arnold. Vi la pelota irse a córner y a Trent caminando para tomarlo".

"Look…is it a bird…is it a plane…..no…..he's taken the corner quickly….Origi!!!!!" #LFC #TheBest #Klopp pic.twitter.com/NHtmxkia2v

— LFC Photo (@LFCphoto) September 23, 2019