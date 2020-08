Champions League: Fecha y horas de los partidos de semifinales

Este sábado se terminaron de definir los equipos que se clasificaron hacia las semifinales de la Champions League.

El Lyon sorprendió a propios y extraños y terminó venciendo 3-1 al Manchester City de Pep Guardiola.

Con eso, el Paris Saint-Germain, Leipzig, Bayern Münich y Lyon, son los equipos que buscarán su pase a la disputa por el título continental.

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2020