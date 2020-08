VIDEO. El Leipzig rompe el sueño del Atlético y lo elimina de la Champions

El RB Leipzig continuó haciendo historia en la Liga de Campeones y se clasificó a las semifinales tras superar por 2-1 en la recta final del partido al Atlético de Madrid, este jueves en su duelo de cuartos de final en Lisboa.

Dani Olmo adelantó en el 50 al Leipzig, el portugués Joao Félix igualó en el 71 para el Atlético de penal y en el 88 el estadounidense Tyler Adams firmó la sentencia en favor de los alemanes.

El Leipzig, que disputa la Champions por segunda temporada en su historia, se enfrentará el martes de la próxima semana por un billete para la final contra el PSG, que el miércoles logró una remontada en el descuento final para imponerse 2-1 al Atalanta.

El tercer clasificado en la última Bundesliga había eliminado ya en octavos de final al Tottenham inglés, subcampeón de este torneo el año pasado.

Ahora se cobra como víctima al Atlético, subcampeón de Europa por dos ocasiones en una época reciente (2014, 2016).

El conjunto “colchonero”, también tercero en su última Liga nacional, tendrá que ser esperando para lograr su ansiado primer título de campeón de Europa, en una temporada en la que las expectativas se habían disparado tras haber eliminado en octavos al Liverpool, el vigente campeón.

Después de que el partido se mantuvo con el 1-1 en buena parte y cuando todo parecía conducir a la prórroga, en el 88 llegó el gol de la victoria alemana.

Americans to score a goal in a #UCL quarterfinal or later:

—Tyler Adams

End of list. pic.twitter.com/Y1mct0Gyp5

— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 13, 2020