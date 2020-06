Dele Alli es suspendido por una broma juzgada como racista

El Tottenham no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes para el reinicio de la Liga Premier (juegan el 19 de junio).

Se trata de Dele Alli, jugador que será suspendido por un partido, debido a una broma que fue catalogada como racista.

A principios de febrero, antes de que la pandemia interrumpiera la temporada de fútbol, Alli había publicado un video en la red social Snapchat titulada "¿Corona qué? Escuchen y pongan el volumen".

Dele Alli will miss Tottenham's match against Man Utd next Friday ❌

He has been suspended for one match, fined £50,000 and must go on an education course for the coronavirus video he posted in February 🤦‍♂️ pic.twitter.com/CEhsDW4ZtU

— Goal (@goal) June 11, 2020