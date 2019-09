El joven de 16 años que le anotó al Manchester United es un prodigio en la escuela

En Europa se está hacieno muy habitual ver debutar a jóvenes de 16 años o incluso en algunos casos de 15 o menos.

Tal es el caso de Ansu Fati con el Barcelona o años atrás jugadores como Kylian Mbappé, Vinicus Jr y Rodrygo Goes.

En Inglaterra está el caso de la promesa del Manchester City, Phil Foden, quien ya se afianzó en el primer equipo.

Ayer, surgió el caso de Luke Matheson, un joven de 16 años que casi elimina al Manchester United de la Carabao Cup.

El lateral derecho del Rochdale anotó un gol soñado en Old Traford cerca de finalizar el encuentro, sin embargo el Rochdale terminó cayendo en penales.

No todo en la vida es futbol, Matheson recién acaba de terminar la secundaria en Inglaterra y obtuvo su certificado GCSE (Certificado General de Educación Secundaria, por sus siglas en inglés).

El joven futbolista demostró que con esfuerzo todo se puede logar, independientemente de los obstáculos.

Y es que entre entrenos, largas noches de tareas y desvelos, Luke logró tener el mejor promedio de su escuela.

El zaguero fue el mejor del año en la Escuela Trinity PE con nueve en Historia, ocho en Química, siete en Matemáticas y Biología, seis en Español y cinco en Literatura Inglesa.

Recientemente un medio británico le realizó una entrevista al joven sensación, donde afirmó que el apoyo ha sido vital para que esté cumpliendo sus metas.

Matheson afirma que sus padres y el club le han impulsado a seguir sus sueños.

Matheson también delcara que ha hecho muchos sacrificios con tal de cumplir sus sueños.

Ha sacrificado amistades y salidas al cine, al parque u otros sitios, con el fin de lograr enorgullecer a sus padres.

"He hecho muchos sacrificios. Me he quedado en casa en lugar de salir con mis amigos para tener más tiempo para entrenar”, dijo el joven de 16 años.

Look at those celebrations from the players, staff and fans 😍

Luke Matheson's equaliser against Manchester United at Old Trafford last night 🙌

Watch it again, you know you want to 😉#RAFC #Rochdale #MUFC pic.twitter.com/1S733mceV8

— Rochdale AFC (@officiallydale) September 26, 2019