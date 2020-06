“Ya terminé lo que tenía con Comunicaciones”, dice Bladimir Díaz

El delantero Bladimir Díaz se ha convertido en el tercer extranjero que no renueva con los cremas.

Díaz tiene contrato por un año más con el Alianza, club que lo dio a préstamo a Comunicacioes, por lo que espera definir su futuro en los próximos días.

“Llegamos el jueves de la semana pasada, nos han tratado bien, aburridos por lo del encierro”, le dijo Bladimir a “El Gráfico”.

Espera prueba de coronavirus

Sin embargo, el futbolista no lo ha pasado bien en lo deportivo y en lo familiar, pues el día que llegó a El Salvador, falleció su mamá en Colombia.

Además, expresó que aún no les han hecho la prueba de coronavirus.

Foto Prensa Comunicaciones

“Se han tardado un poco, la doctora que está a cargo (del centro de contención) me dijo que ya hizo la gestión para realizarnos la prueba, nos dijeron que este miércoles o jueves, posiblemente vengan a hacernos las pruebas”, comentó.

“Dicen que lo reglamentario son 15 días, pero como no nos han hecho la prueba, todavía, no sé cuánto se tarden después de hacernos la prueba, para estar aquí en cuarentena. La verdad es que no estamos muy informados”, continuó.

No sabe con quién jugará

Acerca de su futuro, el colombiano dijo que “ahorita no tengo nada con nadie, ya terminé lo que tenía con Comunicaciones, ellos creo que no aceptarán más préstamo, por lo que me han dicho, no están más interesados con el préstamo, así que (vengo) a arreglar mi situación acá, ver si tengo continuidad, o si se libera mi contrato. No sé qué pasará”.

De momento, el delantero no ha recibido ofertas para la próxima temporada, por lo que espera tener pronto alguna notificación del Alianza.

Tras la no confirmación de Díaz con el plantel albo, ya son tres los extranjeros que han quedado al margen, antes, el costarricense Allan Miranda y el uruguayo Maximiliano Lombardi.