VIDEO. Así reacciona la afición alba por la contratación de Bladimir Díaz

La dirigencia de Comunicaciones oficializó la noche del viernes la contratación del delantero colombiano, Bladimir Díaz, quien recientemente estuvo participando con el equipo tailandés Nongbua FC, y que es propiedad del Alianza FC de El Salvador.

Bladimir Díaz se muestra alegre por se parte del más "grande de Guatemala"

El anuncio albo vino acompañado de un saludo del nuevo delantero crema, y también de un video donde se muestra una serie de goles anotados por el sudamericano.

Pero la reacción de los aficionados han sido diversos, desde que es un jugador “servido”, hasta comparaciones negativas para el futbolistas.

Así como la mención de que el colombiano ya estuvo detenido por una agresión contra un árbitro.

Afición alba se pronuncia por contratación de Bladimir Díaz

Hugo Bollat: A simple vista un centro delantero nato. Espero que quienes me lean el día de mañana a me llamen pesimista y me restrieguen en la cara que me equivoqué.

Moisés Cifuentes: Según cómo se ve el jugador en los videos es un 9 natural, pero como queremos que meta goles, si claramente se puede ver, que solo empuja balones

Lizandro Arreaga: Lo que urge es nuevo técnico, con el actual ni incorporando a Iniesta, Messi y Cristiano en la plantilla lo volverían un equipo competitivo…

Josué R. Casia: No me agrada, en la especial y Cremas B tienen delanteros buenos, lo que les falta son volantes y un cerebro (creador de juego con visión)

Carlos Lopez: Lo ví jugar en alianza y es buen delantero pero hubiese preferido a Óscar Cerén de igual manera bienvenido y sudar la del único Hexa

Aurora Solares: El video de los goles no sirve de nada, si dentro de la cancha sólo espera balones y no genera jugadas

Mensaje de Bladimir Díaz

El futbolista colombiano aprovechó en un video para agradecer a la afición de Comunicaciones.

En el primer mensaje enviado a su nueva hinchada, Díaz dijo: "Familia crema, les deseo unas felices fiestas".

Añadió: "Estoy con una alegría enorme de poder ser parte del equipo más grande de Guatemala".

Y finalizó: "Espero poder trabajar fuerte y aportar mi granito de arena, y ganar título".

Movimientos de Comunicaciones para el Clausura 2020

De cara al certamen Clausura 2020, y tras no tener un título, los cremas empezaron a hacer movimientos en su campamento.

Hasta el momento, los albos han contratado a Allen Yanes (exNew York Red Bulls II), Jorge Aparicio (exGuastatoya) y Bladimir Díaz (exNongbua FC).

La única confirmada por la institución ha sido la de Cristian Hernández.

Además, se informó de la ampliación de contrato de Stheven Robles para el 2022.