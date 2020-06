Michael Jordan donará millonaria cifra de dólares para combatir el racismo

Las últimas semanas en Estados Unidos han sido sumamente tensas tras la muerte de George Floyd.

Un sinnúmero de protestas se han realizado en diversas ciudades, además que la crisis del coronavirus continúa afectando.

Tras el fallecimiento de Floyd, muchas han sido las muestras de solidaridad y apoyo tanto en el país norteamericano como a nivel mundial.

Este viernes el considerado mejor jugador en la historia de la NBA, Michael Jordan, ha anunciado que donará 100 millones de dólares a organizaciones que trabajan por la igualdad racial y la justicia social.

La exestrella de los Chicago Bulls, junto a su compañía Jordan Brand, distribuirá esa cantidad en los próximos 10 años.

Ello será distribuido a organizaciones dedicadas a garantizar la igualdad racial, la justicia social y un mayor acceso a la educación.

Jordan, que en el pasado fue criticado por no comprometerse con causas raciales y sociales, ha sido una de las figuras del deporte que han alzado la voz en los últimos días.

El crimen de Floyd durante una brutal detención, en la que fue inmovilizado por un agente que le hincó una rodilla en el cuello durante casi nueve minutos, desató las mayores manifestaciones en Estados Unidos.

El propio Jordan, ganador de seis anillos con los Bulls en la década de 1990, emitió un comunicado el domingo en apoyo de las protestas.

Black lives matter. This isn't a controversial statement. We are you. We are a family. We are a community. pic.twitter.com/cGH8bJl1GQ

— Jordan (@Jumpman23) June 5, 2020