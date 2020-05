Liga Premier hace última tanda de pruebas de COVID-19 y no hay ningún positivo

Lo últimos días han sido positivos en el futbol de Inglaterra, ya que estar entrenando de manera individual, se pasó a entrenos colectivos y después fue oficializada la fecha en que la actividad volverá.

La temporada del futbol inglés volverá a la acción el próximo 17 de junio de junio y el Liverpool nuevamente tendrá el camino para sumar un nuevo título.

Este sábado la Liga Premier anunció por medio de un comunicado informó que en la cuarta oleada de test se realizaron 1.130 controles, sin que se detectase ningún positivo.

Esta noticia supone un gran paso adelante para el campeonato inglés, que pretende reanudarse el 17 de junio para completar los 92 partidos que restan de temporada.

"La Premier League confirma que entre el jueves 28 de mayo y el viernes 29 de mayo, 1.130 jugadores y miembros del 'staff' de los clubes fueron controlados al COVID-19", informó la organización.

"De ellos, ninguno fue detectado positivo", agregó.

The Premier League has welcomed the announcement today by the Government permitting the return of competitive sport in England under strict conditions from 1 June#PL statement 👉 https://t.co/RYEsxGyHjh pic.twitter.com/fYUFPiFwsz

— Premier League (@premierleague) May 30, 2020