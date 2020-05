La Liga Premier autoriza regreso a los entrenamientos colectivos

El futbol de Inglaterra podría ser otro de los que estaría cerca de volver a la actividad, según se ha dado a conocer.

Los 20 equipos que forman parte de la Liga Premier, han votado a favor de una reanudación de los entrenamientos con contacto físico.

Los entrenamientos sin contacto y con pequeños grupos de cinco integrantes habían sido autorizados la pasada semana.

Sin embargo, ahora los clubes podrán entrenar en grupo, con contacto, aunque "continuando con la limitación de toda proximidad que no sea necesaria", puntualiza el texto.

Premier League Shareholders today voted unanimously to resume contact training, marking another step towards restarting the Premier League season, when safe to do so

Full statement: https://t.co/mZmkUHoStp pic.twitter.com/E90KCAIgH4

— Premier League (@premierleague) May 27, 2020