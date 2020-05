La respuesta de Jairo Arreola al preguntarle si jugaría con Municipal

El ex de Comunicaciones, Jairo Arreola, podría convertirse en uno de los más codiciados con miras al Torneo Apertura.

Su contrato con Antigua GFC terminó y se espera que en los próximos días se conozca cuál será su futuro. Tres clubes estarían interesados en él.

“Se me acabó el contrato con Antigua y no hemos llegado a un acuerdo, estamos en negociaciones, pero moviéndome a parte”, dijo el centrocampista.

Además, contó que ha tenido acercamiento con otros clubes y que espera tomar la mejor decisión.

Equipos como Municipal, Comunicaciones y Cobán Imperial, podrían ser algunas opciones, aunque no quiso asegurarlo.

“Ha habido acercamiento con algunos equipos, no voy a mentir, pero de momento prefiero no decir con cuáles”, manifestó.

También dijo que con Antigua tenía una propuesta desde enero, pero que “lastimosamente por la situación que se vive, no se pudo concretar la firma del contrato”.

“Ya se me acabó (el contrato) y el ofrecimiento no alcanzó a lo que habíamos acordado anteriormente, por eso estamos en negociaciones”, agregó.

Jairo dijo que le gustaría seguir vistiendo la camiseta panzaverde y que por eso analiza la contrapropuesta que le hicieron, “se tiene que arreglar en un par de días”, dijo.

A la pregunta de si estaría dispuesto a vestirse con los colores del cuadro escarlata, Jairo respondió:

“Uno vive de esto y tiene que ser profesional y defender cualquier camisola, y si te remuneran el esfuerzo… Siempre he dicho que no le diría que no a ningún equipo”, expresó.