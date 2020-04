OFICIAL: Chelsea anuncia las medidas que tomará con sus jugadores por la crisis

Varios de los equipos de la Liga Premier ya han acordado con los jugadores de su equipo la reducción de un porcentaje de sus salarios debido a la crisis económica que atraviesa el mundo por el COVID-19.

Escuadras como el Arsenal, Southampton, West Ham y Watford habían anunciado ya en las últimas semanas acuerdos para bajar o aplazar los sueldos.

Mientras que el Aston Villa indicó este sábado que sus jugadores habían aceptado "el pago diferido del 25% de sus salarios durante cuatro meses".

El Chelsea, que en la actualidad es dirigido por Frank Lampard, ha indicado que de momento no hará ningún tipo de reducción en los sueldos de los jugadores

Los Blues anunciaron que recientemente hubo conversaciones entre el Consejo de Adminisración y los jugadores, cuyo "objetivo ha sido llegar a una colaboración para preservar los empleos del personal.

The board of Chelsea Football Club would like to update our fans, our staff, our community and our other stakeholders of certain actions the club is taking during the coronavirus crisis…

— Chelsea FC – #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 25, 2020