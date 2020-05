La Premier League regresará a los entrenos este martes

Buenas noticias recibió el futbol inglés esta mañana y es que a partir de este martes, los clubes pueden regresar a los entrenos en pequeños grupos.

Esto después de que el gobierno británico autorizara la reanudación del campeonato inglés a mediados de junio.

Los clubes tendrán cerca de 3 semanas para hacer reacondicionamiento físico para volver a la actividad.

La Premier League anunció este lunes que los 20 clubes de la élite inglesa votaron "por unanimidad" reanudar desde el martes los entrenamientos "en pequeños grupos, manteniendo las medidas de distancia social".

Sobre la fecha de regreso de la competición, "una consulta más amplia continuará con los jugadores, los entrenadores y los clubes, mientras que un protocolo para el regreso de los entrenamientos completos será puesto a punto".

Premier League Shareholders today voted unanimously to return to small group training from Tuesday afternoon – the first step towards restarting the Premier League, when safe to do so

Full statement: https://t.co/8F3qJxZssV pic.twitter.com/nEdWoQ8EGI

— Premier League (@premierleague) May 18, 2020