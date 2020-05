“Si no hay campeón no debería haber ascensos ni descensos”, opina Mauricio Tapia

El técnico de Comunicaciones, Mauricio Tapia, se refirió al momento por el que atraviesa el futbol guatemalteco y dijo que le preocupa más lo que viene.

La Fedefut anunciará mañana de manera oficial la cancelación del Clausura y dará una postura sobre el tema de los ascensos y descensos.

Si esta entidad atiende las recomendaciones que hizo la Concacaf, no proclamará campeón y declara a Muncipal, Comunicaciones y Antigua GFC, como los representantes para la Liga de Campeones.

Sin embargo, existe duda sobre qué pasará con los candidatos a bajar a la Primera División.

La opinión de Mauricio Tapia

“La Concacaf y la FIFA hicieron recomendaciones. A veces las recomendaciones es lo que tienes que hacer”, comenzó diciendo el argentino.

“Si no hay campeón no debería haber ascensos o descensos, pero esperaremos respetuosos la decisión de la federación”, agregó.

Además, Tapia dijo que este torneo es pasado y que espera saber qué pasará con el próximo.

“Más que cómo termina todo esto, lo que más me preocupa es si arranca y cuándo, el otro torneo, esto ya no lo podemos cambiar”, expresó.

Tapia también se refirió a la decisión de cancelar el campeonato, en el que los cremas marchaban como líderes después de 13 jornadas disputadas.

“Cuando nos dimos cuenta que la pandemia nos iba a superar a todos, entendimos que lo mejor era cancelarlo, pero en otras partes del mundo se abordó de una manera diferente el tema”, manifestó.

“En Europa están tratando que los clubes estén a la altura de los protocolos de sanidad necesarios, cosa que acá va a ser muy difícil que pase”, dijo.

Sobre su contrato con los cremas

“El Mago” cuenta que su relación contractual con comunicaciones termina a finales de junio pero han existido algunas pláticas informales para su renovación.

“Todavía no hemos tomado una decisión sobre continuar o no, la tendencia es que sí, pero no hemos hablado al respecto”, expresó.

Las siguientes semanas serán claves para conocer lo que suceda en la intimidad alba.

