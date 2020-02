“Estuvimos a la altura”, reconoce Mauricio Tapia tras el juego ante el América

“Reconozco con dignidad la derrota, pero, después de lo que vi dentro del terreno de juego, no me arrepiento de nada; al contrario, me voy orgulloso del plantel que dirijo y al país al que represento”, dijo Mauricio Tapia.

“Nos eliminaron y hay que darle mérito al rival, pero les costó y ni aquí ni allá hubo una diferencia notoria. No nos alcanzó, pero estuvimos a la altura”, continuó el argentino, que junto con el plantel crema arribó ayer a Guatemala luego de la eliminación ante el América por la Liga de Campeones de Concacaf.

Juego aguerrido

En un partido emocionante, Comunicaciones perdió la serie de octavos de final ante las “Águilas” en el estadio Azteca, llave que se le complicó más de lo esperado al líder de la Liga MX, que se vio forzado a irse a los tiros penaltis para salvar el honor tras empatar 2-2 en el marcador global.

Carlos Ruiz muestra su admiración a los cremas por el juego ante el América La digna actuación de Comunicaciones ante el América provocó la reacción de "el Pescadito", que con su mensaje movió el corazón de la afición.

El juego de ida terminó 1-1, marcador que se repitió en México, tras las anotaciones de Agustín Herrera (62) y Emanuel Aguilera (80), ambos de penalti.

Sin embargo, el mismo Herrera falló en los lanzamientos de pena máxima y las “Águilas” vencieron 5-3.

Estudió a su rival

“Todos conocen al rival que enfrentamos, la infraestructura, el presupuesto, los títulos, la grandeza, pero en la ida y la vuelta no hubo una diferencia notoria, creo que

🎙️ "Queríamos hacer historia, lamentablemente no se pudo" comentó Agustín Herrera, sobre la derrota de @CremasOficial en penales contra @ClubAmerica | #SCCL2020 #AMEvCOM pic.twitter.com/dyRjQ6LFTA — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 27, 2020

solo tendríamos que convencernos un poco más y seguir desarrollando las cosas que no tenemos. Demostramos que no estamos muy lejos”, agregó el argentino.

También reconoció que enfrentarse al América necesitó más esfuerzo del que están acostumbrados.

“Tuvimos que estudiarlos mucho, trabajar muchísimo, mantener las líneas juntas, achicar espacios, no es un ritmo que podamos mantener durante mucho tiempo, fue un arduo trabajo en equipo, pero demostramos que podemos competir”, expresó.

Sobre el arbitraje, Tapia dijo que no lo usaría como excusa y “no le voy a echar la culpa a nadie, me quedo

con lo que hizo mi equipo, porque lo hizo bien. Estuvimos a nada de eliminar al equipo más grande del área y no pudimos, y duele, pero hicimos un gran trabajo”, finalizó.

Las palabras de “el Tin”

Agustín también expresó cómo se siente tras la eliminación y aunque dijo sentirse contento porque hicieron un gran juego, también mostró su frustración por haber fallado en la ronda de penaltis.

"Estoy orgulloso de lo que hicimos en el campo. Estuvimos a un paso de lograr la clasificación" Mauricio Tapia DT @CremasOficial pic.twitter.com/LCiFHb4OLU — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) February 27, 2020

“Es feo defraudar a tus compañeros, aunque ellos no lo ven así, me siento mal por haber cobrado mal el penalti, pero esto es futbol y no queda más que levantar la cabeza y seguir preparándonos”, aseguró.