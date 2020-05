El día en que Messi comenzó a forjar su historia con el Barcelona

Ya se han cumplido 15 temporadas desde que el argentino Lionel Messi juega con la camiseta del FC Barcelona.

Su historia con los azulgranas se resume en títulos, grandes actuaciones y un legado que permanecerá para siempre.

Un total de 24 títulos, entre Ligas, Copas del Rey y Supercopas de España, además de los cetros internacionales, hablan por sí solos sobre lo que ha ganado en el país ibérico.

What was the 🌎 like back in 2005 (when #Messi 🐐 scored his first goal for the Barça 💙❤️first team)?

