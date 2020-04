VIDEO. La nostálgica videollamada que cambió el ánimo de un aficionado rojo

Los aficionados del futbol en general la están pasando mal en este paro que hay por la crisis del coronavirus.

En Guatemala ya se cumplió el mes de no tener actividad en el Torneo Clausura 2020 y los seguidores comienzan a echar de menos esos días en los que iban al estadio para apoyar a su equipo.

Y este es el caso de un aficionado rojo, quien vivió una experiencia inolvidable.

El seguidor se llama Víctor Montenegro. En la red social Twitter se puede ver su gran afinidad por Municipal.

Pues Víctor es uno de los seguidores que extraña ir a la cancha a ver al equipo de sus amores.

A sabiendas de ello, su sobrino le hizo una videollamada e interpretó con su trompeta una de las porras con las que los seguidores apoyan a su escuadra cuando juegan de local.

"Mi sobrino en videollamada me dijo gracias por llevarme al estadio siempre, ya lo extraño y me ofreció prepararme algo para no seguir extrañando a Municipal (…) Lloré", dice la publicación.