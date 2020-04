Exjugador de Municipal se une a la causa de ayudar a los más necesitados por crisis del COVID-19

View this post on Instagram

Las decisiones de hoy determinarán nuestro mañana. Quiero agradecer a todas esas personas que mientras estamos en nuestros hogares ellos están en constante lucha y labor por traer días mejores aquí en Panamá y en cualquier rincón de este planeta. Gracias mil Gracias. #todossomos1 En momentos de incertidumbre la precaución y cautela son buenos aliados. El Fútbol es todo incertidumbre, esto te lleva a dos caminos, trabajar en la confianza en ti mismo y en estar un paso adelante, luego de esto toca esperar el resultado de un trabajo en grupo.