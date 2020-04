Luis Martínez será parte de un equipo profesional de Esports

View this post on Instagram

Nuevo integrante🤯🤯🤯 Queremos darle la bienvenida a @luis_martiinez7, quien confía en Mayan para apoyarnos con todo🔵⚫️🔵⚫️ junto con @mayanempiretm Te agradecemos un montón Salamá🔥 Estará en la división de Fortnite para aprender todo todo sobre el competitivo 🔥🇬🇹 – Usen su código de creador!!: L_Martinez9 – – 🔥Uno de los mejores Jugadores en Guatemala, jugador profesional CD Guastatoya y seleccionado Nacional🇬🇹🇬🇹