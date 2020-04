Se cumplen 13 años del sensacional gol de Messi con el Barcelona "a lo Maradona"

Puede ser recordado como uno de los mejores goles que Lionel Messi ha marcado, hasta este momento, con la camiseta del FC Barcelona.

El 18 de abril de 2007 quedó grabado en la mente de los seguidores azulgranas; y no es para menos, Messi hizo una jugada de otro partido y marcó un auténtico golazo.

Este sábado, 13 años después, medios deportivos de Argentina han recordado con gran emoción la diana conseguida por su compatriota.

Se disputaba el minuto 28 del partido entre Barcelona y Getafe por la Copa del Rey, cuando Messi tomó un balón sobre la banda de la izquierda a la altura del medio campo.

A base de potencia y velocidad fue dejando a cuanto rival se le puso en el camino (cuatro futbolistas, además del arquero).

Ante la salida del portero, recortó, lo hizo pasar de largo y con su pierna derecha mandó el balón al fondo de la red.

Messi. Messi. Messi. Immens Messi.

⠀

Encara Messi.

Encara Messi.

🇹🇷 ANKARA MESSI. 🇹🇷

Encara Messi.

Encara Messi.

⠀

Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol. Gol.

⠀

On this day in 2007, a 19-year-old boy named Leo Messi scored THAT goal against Getafe.

⠀#OnThisDayInFootball ⠀ pic.twitter.com/8UAAjLN2bP

— 433 (@433) April 18, 2020