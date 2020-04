Quique Setién sugiere declarar como campeón al Barcelona si se cancela la liga

El técnico del Barcelona, Quique Setién, considera "lógico" que el Barcelona, que encabeza la clasificación liguera tras la última jornada que se ha disputado, sea proclamado campeón si se tiene que cancelar definitivamente el campeonato por la pandemia de coronavirus, aunque mostró su deseo de jugar aunque sea a puerta cerrada.

"Me gustaría volver cuanto antes para evitar el mayor daño posible al fútbol, pero la realidad está es que estamos viviendo un asunto grave", dijo Setién en la noche del jueves a la radio Cadena Ser.

Setién cree que la liga puede reanudarse sin problemas

El técnico azulgrana considera "casi seguro" de que si la Liga puede retornarse será sin público.

"A puerta vacía será un poco triste, pero la realidad es que todos queremos jugar, aunque sea a puerta cerrada", afirmó, antes de añadir que si la Liga se tuviera que cancelar sin jugar más el Barça debería ser el campeón.

"Evidentemente, sería lo lógico. Pero podría ser otro equipo. No me gustaría ser campeón de esta manera. Será un campeonato que no lo voy a celebrar de esta manera", aseguró Setién.

La última jornada liguera se jugó el fin del semana del 8 de marzo, tras la cual, el Barcelona quedó líder, por delante del Real Madrid con dos puntos de margen, a falta de once fechas por jugarse.

Setién también se mostró de acuerdo con la decisión de la Federación Española de que se clasifiquen para la Champions los cuatros primeros clasificados actuales si no se puede retomar el campeonato liguero.

*Con información de AFP