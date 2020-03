VIDEO. El noble gesto de Stephen Curry con los niños que no irán a clases por el coronavirus

El base de los Golden State Warriors, Stephen Curry anunció que ayudará a más de 18 mil niños en Oakland que dependen de la escuela para comer.

En Estados Unidos, las escuelas brindan al menos dos comidas al día a sus alumnos.

Curry, a través de un video confirmó que brindará ayuda a todos estos niños con una donación.

Oakland is closing schools bc of COVID-19. We support this decision but are concerned a/b the 18,000+ kids that rely on school for 2+ meals daily. @eatlearnplay is donating to @ACCFB to ensure every child has access to the food they need. Join us & donate https://t.co/nDqF7OoO0Z pic.twitter.com/nFp0w1eFqH

— Stephen Curry (@StephenCurry30) March 14, 2020