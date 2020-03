Primer evento deportivo cancelado en Estados Unidos por coronavirus

El coronavirus sigue afectando a la población mundial y también a los deportes, ya que varios eventos se han cancelado.

Hace unas semanas se confirmaba que el Gran Premio de China en Formula 1 se suspendió por casos de coronavirus.

Además la liga italiana jugará sus partidos a puerta cerrada hasta abril por varios casos de coronavirus en el país de la bota.

Un día antes de su inicio, el torneo de Indian Wells, uno de los más importantes del calendario tenístico mundial, se convirtió el domingo en el primer gran evento deportivo cancelado en Estados Unidos por temor al avance del coronavirus.

En un comunicado, los organizadores del torneo señalaron que la decisión de suspenderlo se tomó luego de que el Departamento de Salud Pública de Riverside "declaró una emergencia sanitaria para el valle de Coachella tras un caso confirmado de coronavirus (COVID-19) a nivel local".

En días previos, los organizadores de Indian Wells habían anunciado una serie de medidas de prevención para el torneo, pero también ofrecían ya a todos aquellos aficionados que prefirieran no asistir el reembolso de los boletos, o su sustitución por entradas para 2021.

El español se manifestó por la repentina cancelación de uno de los torneos más importantes del cicuito.

Nadal lamentó la cancelación del torneo y afirma que aún estudian las opciones para seguir en competición.

You probably all heard the news. Indian Wells cancelled. We are here and still deciding what’s next. So sad for all that is happening around the world with this situation. Hopefully soon solutions from the authorities. Stay all well and safe.

— Rafa Nadal (@RafaelNadal) March 9, 2020