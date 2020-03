VIDEO. Futbolista del Tottenham salta a la grada para pelearse con aficionado

El Tottenham Hotspur de José Mourinho volvió a decepcionar a su afición al caer eliminados en la FA Cup.

Los spurs igualaron el partido en el tiempo regular y este se fue a la tanda de penaltis.

Tim Krul, el mítico arquero holandés atajapenales fue la figura y atajó el penal decisivo con el que el Norwich City eliminó al Tottenham.

La eliminación de los dirigidos por José Mourinho, tuvo repercusiones en la tribuna del estadio del Tottenham.

Y es que el mediocampista inglés, Eric Dier, se lío de golpes con aficionados de su propio equipo.

El inglés saltó del terreno de juego a los graderíos para encararse con un aficionado en específico.

Según informaciones de los testigos presentes en el Tottenham Stadium, un aficionado habría insultado con palabras racistas al futbolista Gedson Fernandes.

Y es que, este último falló el penal con el que los spurs cayeron eliminados de la FA Cup.

Dier, saltó para encararse con el aficionado, que afirman también se metió con su familia.

Sin embargo, el medio ESPN maneja otra versión de los hechos que se dieron en el estadio.

José Mourinho declaró en conferencia de prensa que un fanático del Tottenham insultó a Eric Dier, su hermano (que estaba en la tribuna) reaccionó y el jugador de los Spurs se metió en el medio.

Y las declaraciones recogidas de José Mourinho cobran más sentido, ya que en otro video se puede apreciar a Dier reclamándole al aficionado con las palabras "He's my brother" (Él es mi hermano en español).

“He’s my brother” – Eric Dier appears to have defended Gedson Fernandes after rumours of alleged racism from one spectator #THFC

pic.twitter.com/qJ9HOIdHiD

— The Spurs Web ⚪️ (@thespursweb) March 4, 2020