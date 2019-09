Harry Kane brilla con Inglaterra en la eliminatoria hacia la Eurocopa 2020

Inglaterra, con Harry Kane, logró una nueva goleada en su camino hacia la Eurocopa-2020.

Esta vez, por 4-0 sobre Bulgaria para liderar sólidamente el Grupo A.

El juego fue en el estadio londinense de Wembley, donde la estrella fue Harry Kane con un triplete.

El astro del Tottenham abrió el marcador en el minuto 24, después de que Raheem Sterling robara un balón en el área.

Y enviara un pase retrasado, para que Kane, desde la frontal del área pequeña, cruzara lejos del alcance del arquero búlgaro.

Feels good to be back 😀 #threelions pic.twitter.com/alMmi1V8xU

Kane marcó luego dos penales (50 y 73) entre uno y otro intervino providencialmente en el tercer gol de los ingleses.

Con una internada en el área que culminó con un pase de la muerte que Sterling (55) empujó a la red con el pecho, a apenas unos centímetros de la línea.

Le devolvía así a modo de agradecimiento al jugador del Manchester City su asistencia de la primera diana de la tarde.

Inglaterra suma un pleno de 9 puntos después de tres victorias en el Grupo A.

Pero más allá de ese dato, impresiona cómo se dieron esos triunfos.

Ya que los otros dos también fueron con goleadas, por 5-0 a la República Checa.

Y por 5 a 1 en Montenegro.

Con los de este sábado, el equipo de Gareth Southgate, lleva ya 14 tantos a favor en tres partidos, por apenas uno en contra.

Looking good 🙌

Next up for the #ThreeLions: 🇽🇰 pic.twitter.com/BaV2auhyD2

— England (@England) September 7, 2019