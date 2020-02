Charles Fernández clasifica a la final de la Copa del Mundo de Pentatlón El Cairo 2020 

El pentatleta nacional, Charles Fernández, logró un primer objetivo durante la Copa Mundial de Pentatlón UIPM 2020, y es que se instaló en la final, la cual se disputará este sábado 29 de marzo en El Cairo, Egipto.

La noticia fue confirmada por el mismo atleta en su fanpage, donde destacó que sigue en preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Continúo: “Gracias a Dios seguimos bien con la preparación para los juegos olímpicos de Tokyo 2020 con pasar a una final muy difícil entre los mejores atletas del mundo”.

Charles Fernández también destaca que este logro se da “con solo un mes y medio de preparación después de terminar la universidad en los Estados Unidos”.

Por último, Fernández agradeció a los guatemaltecos “por su apoyo incondicional”.

Con un total de 91 atletas, nuestro representante quedó instalado en la clasificatoria A, donde hubo 31 pentatletas.

Las clasificatorias B y C contaron con un total de 30 participantes cada una.

En la clasificatoria A, Fernández quedó en el quinto lugar y fue uno de los 12 hombres, de ese rubro, que lograron su boleto a la final del sábado donde habrá un total de 36 finalistas.

Es así como, Fernández acumuló un total de 1152 puntos: 222 en esgrima, 302 en natación y 628 en la prueba combinada. La clasificatoria A fue ganada por el español Aleix Heredia Vives (1162 puntos).

Ese puntaje, coloca al guatemalteco en el lugar 18 de los 32 finalistas, quienes buscarán este sábado las medallas de oro, plata y bronce.

✍️ UPDATE ✍️

Discover who qualified for the Men's Final at Pentathlon #WorldCupCairo https://t.co/CxGFA7NZ80#ModernPentathlon #RoadToTokyo pic.twitter.com/QIhKUVj1OV

— UIPM – World Pentathlon (@WorldPentathlon) February 27, 2020